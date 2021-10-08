شكرا لبحثكم عن خبر لن تصدق: ظهور رجل في التواهي بعدن يذبح الكلاب ويشرب دمائها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اثار مختل عقليا رعبا واسعا في مدينة عدن، عقب مشاهدته يشرب دماء الكلاب بعد ان يقوم بطنعها.
ودعا نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المختصة إلى ضبط متشرد يقوم بشرب دماء الكلاب بعد قتلهم، وتعليقهم في الشارع العام بمديرية التواهي، مبدين مخاوفهم الجدية من اقدامه على ارتكاب جرائم خطيرة قد تطال الاطفال.
وافادت الممصادر ان الجهات المعنية سبق وان القت القبض عليه الا ان ادارة مستشفى الامراض النفسية رفضت استقباله ليعود الى الشارع مجددا.
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