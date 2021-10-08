شكرا لبحثكم عن خبر شابة يمنية تحصد جائزة أفضل 30 أمريكياً عربياً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حصدت شابة يمنية جائزة أفضل 30 أمريكياً عربياً في تمثيل التراث الثقافي اليمني. وحصلت الشابة اليمنية سمر ناصر على جائزة أفضل 30 أمريكيا عربيا تحت سن الثلاثين عاما، من مؤسسة "عرب أمريكا الامريكية للعام الجاري ٢٠٢١؛ وفقا لما ذكرته على حسابها بموقع التدوين المصغر " تويتر ". وتقود سمر ناصر اليافعي مؤسسة (Yemen Aid) المرخصة دوليا، وكانت ضمن أفضل 30 امريكيا عربيا مشاركة وتميزا في تعزيز وتمثيل التراث والثقافة المجتمعية لبلدانهم الاصلية.

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