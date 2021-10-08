شكرا لبحثكم عن خبر عملية خاطفة للجيش الوطني تنتهي بنتيجة ثقيلة لمليشيا الحوثي في أطراف مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهدت الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب(شمالي شرق اليمن)، الخميس، عملية عسكرية خاطفة لقوات الجيش الوطني، انتهت بنتائج كارثية على المليشيا الحوثية.

وقالت مصادر عسكرية إن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية ومليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أول أمس، في اطراف مديرية رحبة.

وذكرت المصادر أن المعركة اندلعت عقب شن المليشيا الحوثية هجوما هو الأكبر لها منذ اشهر على المديرية، بعد حشدها للمئات من عناصرها.

وأوضحت أن المواجهات استخدم فيها الجيش والحوثيين مختلف أنواع الاسلحة، وانتهت بكسر الهجوم لكن هذه المرة لم يتمكن معظم من تبقى من عناصر المليشيا من الفرار كما يحدث عادة.

ووفق المصادر، فإن قوات الجيش والمقاومة، حاوطت المجاميع الحوثية المهاجمة وشلت قدرتهم على الهجوم قبل ان تجبرهم على الاستسلام.

واكدت المصادر أن العشرات من عناصر المليشيا الحوثية قتلوا بينهم القيادي الحوثي البارز، قائد فرقة التدخل السريع مصطفى حمود شرف الدين، المقرب من زعيم المليشيا، فيما جرح وأسر عشرات آخرون.

وحسب المصادر، فإن من بين الاسرى طاقما اعلاميا لقناة المسيرة الحوثية، كانت مهمته توثيق تقدم الحوثيين المفترض.

وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية قد تمكنت من السيطرة على مديرية رحبة في يونيو الماضي، وفشلت المليشيا الحوثية من استعادة السيطرة على المديرية رغم الهجمات المتكررة.