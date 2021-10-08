شكرا لبحثكم عن خبر العرادة نائبا للرئيس بكافة صلاحيات رئيس الجمهورية وبن عزيز وزيرا للدفاع والداخلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن حقيقة الأنباء المتداولة، عن تعيين اللواء "سلطان العرادة"، نائبا لرئيس الجمهورية، ونقل صلاحيات الرئيس عبدربه منصور هادي له، وتعيين الفريق الركن صغير بن عزيز وزيرا للدفاع والداخلية.

وأكدت المصادر أن تلك الأنباء عارية من الصحة، كون العرادة والفريق بن عزيز، ليسوا من الشخصيات اليمنية التي تعد خارج الصراع الدائر في اليمن منذ 7 سنوات.

كما أكدت المصادر أن ما يتم الترويج له، مخالفا لأهداف مبادرة السلام، التي تم إعدادها وطرحها على الساحة السياسية، لإنهاء الحرب في اليمن، برعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوات مكثفة لإيقاف الحرب وتحركات دولية للتوصل إلى صيغة سياسية جديدة والذهاب نحو مرحلة انتقالية يتشارك فيها كل الأطراف، بعيدا عن المرجعيات الثلاث ومنها قرار مجلس الأمن 2216.