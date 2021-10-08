شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يدمر منصة اطلاق طائرات مسيرة حوثية في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن التحالف العربي، الخميس 7 أكتوبر / تشرين الأول 2021م، عن تدمير منصة إطلاق طائرات مُسيّرة للحوثيين بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال في بيان نشرته وكالة "واس" السعودية، إنه تمكن من تدمير موقع إطلاق الطائرة المسيّرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وأشار إلى أن عملية الاستهداف كانت بمحافظة صعدة وشملت منصة الاطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق.

وكان التحالف، أعلن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت مسيّرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها الدولي، مشيراً إلى تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار.

وأوضح أنه تم تسجيل إصابات طفيفة لأربعة من العاملين بمطار أبها الدولي وتهشم زجاج بعض الواجهات، لافتاً إلى أن محاولة الحوثيه لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدني تمثل جريمة حرب.

وأكد التحالف، اتخاذ اجراءات عملياتيه لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.