اعتقال ضابط برتبة عميد على خلفية دعوته للكفاح المسلح ضد الحوثيين

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يزيد بن سلمان - شبوة - اعتقلت جماعة الحوثي، ضابطا برتبة عميد على خلفية مطالبته بدفع رواتبه، ومنشورات له في الفيسبوك دعا فيها للثورة والكفاح المسلح ضد الجماعة.

مصادر محلية، أفادت أن الجماعة المسلحة، اعتقلت العميد سيف حسن البخيتي من منزله في صنعاء، لمطالبته بدفع رواتبه.

وقالت إن اعتقال العميد البخيتي، تم من قبل قائد الشرطة العسكرية، المعين من قبل الحوثيين.