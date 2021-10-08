شكرا لبحثكم عن خبر بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بشأن المواطنين اليمنيين العالقين على الحدود البولندية – البلاروسية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين يوم الاربعاء بيان بشأن المواطنين اليمنيين العالقين على الحدود البولندية – البلاروسية.

وقالت الوزارة انها تابعت بحرص واهتمام أوضاع المواطنين العالقين على الحدود البولندية البلاروسية، وتشير المعلومات الأولية أن العدد الموجود على الحدود بين الدولتين ثمانية عشر مواطنا ممن يحملون وثائق سفر يمنية وجاري التدقيق بهويات ثلاثة أخرين لا يحملون جوازات سفر بالاضافة الى خمسة مواطنين محتجزين في بولندا في وضع صحي مستقر وتحت الرعاية الطبية.

وقامت السفارتين في وارسو وموسكو ( غير المقيم في مينسك) بجهود حثيثة في متابعة أوضاع العالقين والمحتجزين، ووجهت الوزارة سفارتيها بالتواصل مع السلطات المعنية في البلدين ووضع آلية مشتركة لتأمين عودة المواطنين الى اليمن بما يحفظ سلامتهم وإنهاء معاناتهم.

وتتقدم الوزارة ببالغ التعازي لأسرة المواطن مصطفى محمد مرشد الريمي والذي وافته المنية على الحدود الدولية بين بولندا وبيلاروسيا نتيجة للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وتهيب الوزارة بمواطنيها عدم الانجرار الى الدعوات المشبوهة للهجرة غير الشرعية والتي تنطوي على مخاطر جمة لسلامتهم الشخصية وتهديدا لحياتهم واخلالا بقوانين الدول الأخرى.

