شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يحرز نصرا ضد مشروع أوروبي حول اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أحرزت دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، انتصارا تاريخيا في أروقة مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة، عقب رفض مشروع القرار الأوروبي حول اليمن.



وأعطى مجلس حقوق الإنسان موافقته على إنهاء تفويض محققيه الذين تأكدوا من ارتكاب مليشيا الحوثي أعمالا قد ترقى إلى جرائم الحرب.

ورفضت أغلبية الدول الأعضاء في المجلس (21 دولة) مقابل 18 دولة، مشروع قرار قدمته الدول الأوروبية، في مسعى إلى تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعنيين بالانتهاكات في اليمن لمدة عامين.