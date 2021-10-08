شكرا لبحثكم عن خبر الشريك: جنود من حراسة البحث الجنائي سرقوا ذواكر أسر معتقلين ومارسوا التهديد والابتزاز بحق النساء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال الناشط الحقوقي انيس الشريك ان عدد من الجنود الذين يتولون حراسة مقر البحث الجنائي بخور مكسر ابتزوا وهددوا عدد من النساء اللائي يزرن اقارب لهن معتقلين في السجن.

وقال الشريك ان الجنود يأخذون هواتف النساء الزائرات بحجة منع ادخال الهواتف الى السجن ومن ثم يقومون بسرقة ذواكر الهاتف المحمول.

واشار الى ان الجنود يقومون لاحقا بابتزاز النساء بالصور التي يتم التحصل عليها داخل هذه الذواكر.

واضاف بالقول: "من ينقذ الناس من عبث البحث الجنائي في عدن

العبث الموجود يحتاج له لفته وقرار شجاع من محافظ العاصمة عدن والمعنين بشكل عام ..

فالبحث الجنائي يتواجد فيه كوارث صادمه يشيب منها الطفل الرضيع، فساد كبير وظلم وابتزاز ووالخ ...

لم يسلموا منهم حتى "اسر للمعتقلين" ، وعلى سبيل المثال يقوم بعض حراس السجن بأخذ تلفونات اسر المعتقلين بحجة ممنوع ادخال التلفون وقت الزيارة ومن ثم يقوموا بسرقة ذاكرة بعض تلفونات الزوار ثم يقوموا بابتزاز وتهديد النساء ((اسر المعتقلين )) عبر صور وخصوصياتهم الشخصيه التي وجدوها في ذاكرة التلفون.

كما وجدنا في سجن البحث الجنائي شخص مسجون منذ سنتين والتهمه لماذا اشترى صندل مسروق ويطالب من ينقذه ويساعده في الخروج من سجن البحث.

انيس الشريك

نسخه لمن يهمه الامر

#انقذوا_البحث_الجنائى

من عدن الغد :