شكرا لبحثكم عن خبر التعليم العالي: صرف مستحقات الطلاب المبتعثين قريبا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفى مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني صحة الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية والتي أشارت إلى اعتذار البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن عن صرف مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج.

وأكد المصدر أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع البرنامج السعودي يجري تنفيذها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن البرنامج أكد أن إجراءات صرف المنحة باتت في مراحلها الأخيرة، وسيتم التعزيز بها في أقرب وقت.

وأهاب المصدر بالمواقع الصحفية والإلكترونية والأخوة الصحفيين التحري والبحث عن المعلومات الصحيحة والدقيقة، وتجنب نشر مثل هذه الشائعات التي تضر بنفسيات الطلاب المبتعثين وتؤثر على تحصيلهم العلمي، داعيا إلى تعاون الجميع من أجل مستقبل الطلاب اليمنيين المبتعثين، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد.