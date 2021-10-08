شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. طيران اليمنية تحتفل بتخريج مضيفات يمنيات جديدات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقيم صباح اليوم الأربعاء بالإدارة العامة للخطوط الجوية اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن حفل تخرج لدفعة طاقم المضيفات والذين تم تدريبهم وتأهيلهم من قبل إدارة الضيافة الجوية وإدارة السلامة الجوية والتي إستمرت لمدة ثلاثة أشهر وتخللها العديد من الإختبارات التي تؤهلهم للعمل أثناء الرحلات

وقد كان حفل التخرج برعاية رئيس مجلس طيران اليمنية الكابتن أحمد مسعود العلواني الذي منذ توليه قيادة الشركة وهو يعمل على التطوير والتحديث واختيار الموظفين المؤهلين وفق الإشتراطات التي تتطلبها كل وظيفة مع الإلتزام بلوائح وأنظمة الطيران المدني

وقد صرح الكابتن العلواني بأنه خلال الفترة الماضية إستطاعت الشركة تجاوز العديد من الصعوبات التي بسببها أفلست شركات وسرحت موظفيها إلا أن شركتنا واصلت التحليق بفضل أبنائها وسوف تكون لنا بالأيام القادمة العديد من النقاط المضيئة وأهمها إستقبال الطائرة AFC A320-200 (سُقطرى) بعد تجاوزها فحص C-CHECK وكذلك إستقبال الطائرة الجديدة وهي من طراز A330-200 واعتمادنا للتأمين الصحي بدون أي تحمل على الموظفين والقادم أفضل وأجمل بتكاتف بعضنا البعض وحرصنا على أداء أعمالنا بكل همة ونشاط.