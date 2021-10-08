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"إعصار شاهين".. أضرار مادية كبيرة جراء السيول الجارفة في ساحل حضرموت

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المنامة - ياسر ابراهيم - "إعصار شاهين".. أضرار مادية كبيرة جراء السيول الجارفة في ساحل حضرموت

حضرموت: يمن شباب نت ـ خاص

الخميس, 07 أكتوبر, 2021 - 10:31 صباحاً

[ السيول تجرف عدد من المركبات في شوارع المكلا/ تواصل ]

شهدت مديريات ساحل حضرموت، شرقي اليمن، مساء الأربعاء، سيولاً جارفة، تأثراً بإعصار "شاهين"، وتسببت بأضرار مادية كبيرة.
 
وقال سكان محليون لـ"يمن شباب نت"، إن أمطاراً غزيرة هطلت على مديريات الساحل وتركزت بشكل كبير في مديرية الديس بساحل حضرموت و استمرت فيها لنحو ثمان ساعات.
 
وأضافوا أن السيول الجارفة التي تبعت الأمطار أدت إلى جرف عدد كبير من المركبات والممتلكات.
 
وحسب المصادر فقد توفي الشاب "حسان خالد الشماسي"، من أبناء مديرية الشرج، بسبب صاعقه رعدية أثناء هطول الأمطار.
 
في ذات السياق، أشارت غرفة أرصاد حضرموت، أن كمية الأمطار التي هطلت بلغت 102ملم، وهي كمية كبيرة تجاوزت كل التنبؤات.
 
وأضافت أنها تعادل كمية المطر التي هطلت على مدينة المكلا لعدة سنوات.
 
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محررين الخليج 365

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