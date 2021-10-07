شكرا لبحثكم عن خبر الارصاد الجويه تحذر من حالة ماكر في عدن ومحافظات أخرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت مراكز الارصاد الجوية في اليمن من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء خلال اليومين القادمين والتي يرافقها سحب كثيفة واسعة الانتشار مع هطول امطار غزيرة على مناطق واسعة من البلاد.

وتوقعت الارصاد هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الغربية من صعده شمالاً حتى لحج جنوباً، وتمتد الى الهضاب الداخلية لتشمل محافظات ( البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت و المهرة).

كما توقعت بهطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والعاصمة عدن، والمناطق الداخلية المحاذية لتلك السواحل وأرخبيل سقطرى، بالاضافة الى هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على أجزاء من صحاري محافظات ( المهره، حضرموت و شبوة)، مع استمرار هبوب الرياح الموسمية على عدن و أرخبيل سقطرى و السواحل الغربية و باب المندب وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

من جانبه قال المهتم بالارصاد ابو ناصر البابكري في سلسلة منشورات على فيسبوك ضمن توقعاته : "ستبدأ وبشكل تدريجي ذروة الحالة الجوية الماطرة من منتصف الليلة وتستمر حتى مساء يوم السبت على مناطق واسعة من بلادنا، في هذه اللحظات نلاحظ عبر صور الأقمار الصناعية نشو خلية رعدية غزيرة على مناطق لحج -تعز شمال غرب عدن وخلايا رعدية تؤثر على طول المرتفعات الغربية وبداية رصد نشاط رعدي على شمال حضرموت وغرب أبين، سواحل شبوة، من المتوقع خلال ٢٤ ساعه القادمة يتوسع النشاط الرعدي الى معظم مناطق،حضرموت شبوة،مأرب، الجوف ،البيضاء،ابين،عدن،الضالع وكذلك على اغلب المرتفعات الغربية يرجى اخذ الحيطة والحذر هذا والله اعلم".