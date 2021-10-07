خلفان الكعبي يعلق على الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الشحات غريب

قال العميد ركن متقاعد خلفان الكعبي الخبير العسكري والاستراتيجي الاماراتي، إن الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي، هو هجوم إرهابي وهذا هو نهج ميشليا الحوثي مهاجمة المدنيين والممتلكات المدنية والأعيان المدنية، وترفض بشكل واضح دعوات السلام التي أطلقت من قبل المملكة العربية السعودية والتحالف والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل الدول المحبة للسلام.



وأضاف الكعبي في تصريحات "، بأنه حتي الإدارة الأمريكية الجديدة رفعت اسم الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية، بقصد دفعهم في مفاوضات سلمية وتفضي إلي إنهاء الحرب ومع ذلك لم يغير من الواقع شيئاً.

وأكد الخبير العسكري على قدرة التحالف العربي في التعامل والتصدي لهجمات الحوثي، مشيراً أن تلك الهجمات لن تحقق شيئاً.

وكشف بأن هجمات ميليشيا الحوثي بإيعاز من أطراف دولية أخري والمملكة السعودية قادرة على التعامل مع تلك الهجمات، ولن تستطيع ميليشيا الحوثي تحقيق ما تريد من هذه الهجمات مؤكداً بأنه الأفضل لها أن تدخل في مفاوضات مع التحالف والمملكة وهناك وسطاء عرضوا وساطتهم، كما هو واضح أن هناك وساطة من سلطنة عمان والمبعوث الأممي لليمن، والذي قام بإجتماعات عديدة مع الحوثيين دون جدوى، وكذلك هناك مبعوث أمريكي قام أيضاً بالاجتماع معهم عدة مرات دون أن يفضى إلى حل للأزمة.

وأشار في حديثه بأن السبيل الذي يراه للحوثيين أن ينخرطوا في مباحثات ويوقفون هذه الهجمات، لانها لن تغير شيئاً، ربما بالمفاوضات سيكون أفضل لهم، مؤكداً بأن مجهودهم الحربي لن يأتي بأي فائدة، مشيرأ أن الحوثيين لهم سبيل واحد وهو الدخول في مفاوضات وترك التعنت والعنف واللجوء لمفاوضات سياسية، وهذا الأمر ربما يفيد اليمن الشمالي بشكل أفضل، لان استمرار الهجمات لم يغير أي شىء، وهذا النهج يجب أن يتبدل وهو أمر حقيقة مرفوض بشكل كامل من قبل الجميع لانه هجوم ارهابي وضرب المدنيين غير صحيح.

وأكد الخبير العسكري الإماراتي أن التحالف العربي يتبع قواعد اشتباكات مسلحة صحيحة بينما هذه الجماعة الارهابية تهاجم كل شىء وهذا هو الفرق بين الطرفين طرف يتقيد بقانون الصراع المسلح وطرف لا يقيم أي اعتبار لقانون الصراع المسلح وهذا هو الفرق.

وفي وقت لاحق، أعلن التحالف العربي تدمير موقع إطلاق الطائرة المسيّرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها، ولفت إلى أن عملية الاستهداف بمحافظة صعدة شملت منصة وطاقم التفخيخ والإطلاق.

وتكثف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من وتيرة استهداف السعودية، عبر الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، التي تنكسر على يقظة قوات التحالف، الذي تقوده المملكة، ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية في السعودية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.