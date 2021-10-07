شكرا لبحثكم عن خبر يمن انفورميشن سنتر ينظم ورشة عمل حول دور المرأة في التنمية وإعادة الإعمار بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نظم مركز يمن انفورميشن سنتر للبحوث والإعلام ـ عدن ، بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا ، اليوم ، ورشة عمل خاصة بـ"دور المرأة في التنمية و إعادة الإعمار" ، بمشاركة 72 من أكاديميين وممثلين جهات حكومية وخاصة و منظمات مجتمع مدني وإعلاميين ونشطاء حقوقيين .

وفي افتتاح الورشة التي تأتي ضمن برنامج التدريب والتأهيل للمركز ، القى مدير مركز يمن انفورميشن سنتر للبحوث والاعلام ـ عدن المهندس / أحمد سعيد الوحش ، كلمة أكد فيها أن المركز يهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة السلام وبث روح الأمل بين أوساط المجتمع، وتوحيد الجهود الرسمية والمجتمعية عبر تبني رؤى مغايرة عند وضع الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع ، وذلك من خلال الانشطة البحثية والإعلامية والتدريبية التي تستهدف كل افراد المجتمع والجهات المعنية .

وأضاف ، أن من ضمن توجهات وانشطة المركز الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي لاسيما المرأة ، كونها من القضايا الأساسية التي يعتد بها لبناء منظومة اجتماعية قائمة على العدالة والمساواة ، والعمل على إيجاد شراكة حقيقية مع الجهات الحكومية المختصة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث .

وأكد الوحش ، أن مركز يمن انفورميشن سنتر وضع في برامجه وانشطته المستقبلية للعام 2021 ـ 2022 سلسلة من البرامج والمشاريع والفعاليات التي تركز على دور المرأة في عملية التنمية وإعادة الاعمار في اليمن .

من جانبه أشاد الدكتور منير احمد العبادي / نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن ، بالجهود البحثية والإعلامية والتدريبية الذي ينفذها مركز يمن انفورميشن سنتر في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في خدمة المجتمع ، والعمل على تبني رؤية مشتركة حول نشر ثقافة السلام والتنمية وإعادة الاعمار .

واكد ، على أن الجامعة تدعم إقامة مثل هذه الفعاليات التي تستهدف تمكين المرأة في المراكز القيادية بمختلف المجالات والمحافل المحلية والدولية ، وخلق شراكات مع مختلف الجهات المختصة لتقديم برامج نوعية ومؤثرة تتركز على تعزيز ثقافة السلام وعملية التنمية حيث أكد بأن الاهتمام بالتعليم هو أساس التنمية .

كما أكدت إلهام جميل راشد / مدير عام إدارة الشركاء في اللجنة الوطنية للمرأة ، فى كلمتها عن اللجنة الوطنية للمرأة بأن أهمية هذه الورشة الذي ينفذها مركز يمن انفورميشن سنتر والتي تستهدف دور المرأة المحوري في عملية التنمية والإعمار خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا .

وقالت ، أن اللجنة الوطنية للمرأة تتبنى في برامجها وأنشطتها قضايا المرأة في كل المجالات ، والعمل على تحسين دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي والثقافي , وتعمل على تطوير دورها في التنمية الشاملة والمستدامة ، حيث أن اللجنة تعتبر الاطار الرسمي في تولي إعداد مشاريع استراتيجية وبرامج وطنية خاصة بالمرأة ، التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة خاصة في الوضع الراهن التي تمر بها البلاد .

وفي الورشة تم استعراض ثلاث أوراق عمل تمثلت الورقة الأولى بـ ( دور التعليم في التنمية ) المقدمة من الدكتور عزيز المعافى من مركز البحوث والتطوير التربوي ، والورقة الثانية ( دور المرأة في التنمية الفكرية والاجتماعية) للدكتورة ميداء عبدالله من جامعة عدن ، والورقة الثالثة بعنوان (دور المرأة الريفية في التنمية ) للدكتور طه عبده علي من جامعة العلوم والتكنولوجيا .

وقد تخللت الورشة مناقشات لأوراق العمل والخروج بتوصيات هدفت الى تعزيز دور المرأة في العملية السياسية والتنموية وإعادة الإعمار ، وتمكينها اقتصادياً من خلال تقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطط استراتيجية متعلقة بمشاركة المرأة في مختلف الجوانب .