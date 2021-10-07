عاجل.. التحالف العربي يدمر صاروخا باليستيا ومسيرة حوثية جنوبي السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دمر التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، صاروخا باليستيا ومسيرة حوثية مفخخة باتجاه خميس مشيط.



وهذه ثاني محاولة حوثية إرهابية تستهدف الأراضي السعودية؛ حيث أصيب 4 من العاملين بمطار أبها بإصابات طفيفة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الانقلاب باتجاه المطار.

وأشار التحالف إلى أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها الدولي تمثل "جريمة حرب".

وفي وقت لاحق، أعلن التحالف العربي تدمير موقع إطلاق الطائرة المسيّرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها.

ولفت إلى أن عملية الاستهداف بمحافظة صعدة شملت منصة وطاقم التفخيخ والإطلاق.

وتكثف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من وتيرة استهداف السعودية، عبر الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، التي تنكسر على يقظة قوات التحالف، الذي تقوده المملكة.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية في السعودية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.