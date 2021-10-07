وزير الصحة يطلع على سير العمل بمركز العزل الرئيسي لحالات كورونا بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح خلال زيارته، اليوم، لمركز العزل الرئيس لحالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمدينة مأرب، على سير عمل المركز ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المركز للحالات المرضية المصابة بالفيروس.



وخلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، استمع الوزير بحيبح الى شرح من مدير المركز الدكتور عزيز البيحاني عن سير العمل وبروتكول البرنامج الصحي والعلاجي الذي يقدم للحالات المثبت اصابتها بفيروس (كوفيد-19).. مشيراً الى ان اجمالي الحالات التي استقبلها المركز منذ بدء الموجة الثالثة للفيروس حتى اليوم بلغت 88حالة، توفت منها 19حالة، فيما تماثلت للشفاء 38حاله، بينما 12 حالة مازالت تخضع للرعاية الطبية بالمركز، و15 حالة جرى تحويلها للرعاية المنزلية.

واشاد وزير الصحة العامة والسكان، بالجهود المبذولة في المركز ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للحالات المصابة بالفيروس..مثمناً الدعم والجهود التي يبذلها مكتب الصحة العامة بالمحافظة من اجل قيام مراكز العزل بأداء مهامها وخدماتها بجودة عالية والتغلب على التحديات وانقاذ حياة اكبر عدد من المرضى المصابين في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها المحافظة خصوصا والوطن عموما.