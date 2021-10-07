شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. مجلس حقوق الانسان يرفض تمديد عمل فريق الخبراء الخاص باليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رفض مجلس حقوق الانسان، بتمديد عمل فريق الخبراء الامميين باليمن. وصوت اعضاء المجلس بالاغلبية برفض تجديد عمل فريق الخبراء البارزين في اليمن. وجدد المجلس الدعم لولاية اللجنة الوطنية في التحقيق مع كافة الاطراف.

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