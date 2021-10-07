شكرا لبحثكم عن خبر وفاة مرافق الرئيس الشهيد بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي اليوم الخميس، المرافق الشخصي لرئيس الجمهورية اليمنية الاسبق المغدور به إبراهيم الحمدي؛ وفقا لمصادر مقربة.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، بأن الرائد منصور محمد الشعراني المرافق الشخصي للرئيس الحمدي، توفي اليوم بعد حياة حافلة بالنضال والكفاح الوطني.

وأشارت المصادر إلى أن الفقيد الشعراني كان قد عاند الرئيس الحمدي لأول مرة في حياته العسكرية الا أن محاولته البقاء قريبا منه قوبلت بالرفض، وحين عاد كانت طبخة الاغتيال شبه جاهزة للتنفيذ.

وكان الشعراني يتمتع بعلاقة وثيقة مع قائد حرس الرئيس العقيد علي السلطان، وتلقى تعليمه في معلامة جده الشعراني.