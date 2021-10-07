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مناقشة آليات مواجهة الموجة الثالثة لكورونا بالمهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

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ناقش اجتماع صحي بمحافظة المهرة، اليوم، مستجدات الوضع الوبائي في المحافظة وسبل مواجهة الموجة الثالثة من فيروس في مديرية سيحوت.

 

واستعرض الاجتماع برئاسة مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور عوض سعد، تقرير الرعاية الصحية الأولية عن الوضع الوبائي بالمحافظة والحالات المكتشفة منذ مطلع شهر أكتوبر من العام الجاري والإجراءات الاحترازية العاجلة.

 

وأقر الاجتماع، رفع سلسلة من الإجراءات إلى لجنة الطوارئ تتضمن رفع جاهزية المستشفيات وأقسام ومراكز العزل الرئيسية وحزمة من القرارات الاحترازية وتفعيل نشر الوعي والتثقيف الصحي بالمحافظة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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