وزير الشباب ومحافظ مأرب يناقشان المشاريع والانشطة الشبابية والرياضية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الشباب والرياضة نايف البكري، اليوم، مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، عدداً من المشاريع والبرامج الانشطة والفعاليات الشبابية الرياضية التي تدعمها الوزارة في المحافظة، والاستعدادت الجارية لتدشينها خلال الايام القادمة بالتزامن مع احتفالات شعبنا بالاعياد الوطنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر و30 من نوفمبر .



وجرى خلال اللقاء، استعراض دور الشباب في المعركة الوطنية التي تتصدرها محافظة مأرب للدفاع عن الجمهورية والثورة والهوية والوطنية ضد مليشيا الحوثي الكهنوتية المدعومة من ايران ومشروعها الفارسي الذي تستهدف اليمن والمنطقة وتجريفها لشباب واطفال اليمن في المناطق التي تحت سيطرتها والزج بهم الى محارق الموت في معاركها الخاسرة.

و أشاد الوزير البكري بما حققته محافظة مأرب خلال السنوات الاخيرة من نهضة شاملة وانجازات تنموية ملموسة واستمرار أعمال التطوير والتحديث للبنية التحتية الاساسية في كافة القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الشباب والرياضة..مثمناً الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة محافظة مأرب بالنشىء والشباب والدعم المستمر واللامحدود لقطاع الشباب والرياضة وحرصها على بناء وتشييد وتطوير المنشآت الشبابية و الرياضية في الوقت الذي تتصدر فيه مأرب المعركة الوطنية للدفاع عن الهوية الوطنية و مكتسبا الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية واستعادة الدولة اليمنية والتصدي للمشاريع والاطماع التوسعية الايرانية.

وأوضح البكري، أن زيارته لمحافظة مأرب تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لافتتاح وتدشين عدد من المشاريع والبرامج والانشطة والفعاليات الرياضية والشبابية في المحافظة في إطار اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مأرب التي تمثل اليوم عمق اليمن و نموذجاً للأمن والاستقرار والتنمية والوجه المشرق لليمن بتاريخه وحضارته وهويته.

من جهته، رحب المحافظ العرادة بالوزير البكري..معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة في معركة بناء النشء والشباب المتسلح بالعلم والمعرفة، والسليم في فكره ووسيطته باعتبار أن الشباب هم عمود المستقبل وأساس مستقبله الواعد.

وأكد المحافظ العرادة، إن الشعب اليمني سيستعيد دولته ومؤسساته ويتخلص من الميليشيا السلالية المتمردة التابعة لايران، ولن يقبل بالعودة إلى الوراء وعصور الظلام والتخلف..مؤكدا التفاف كل ابناء الوطن حول القضايا الوطنية الجامعة وتمسكهم بمكتسبات وأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر ومخرجات الحوار الوطني والدولة الاتحادية الحديثة..مشيرا الى أن عدن ستظل ثغر اليمن الباسم ومدينة النضال وحاضنة الاحرار ومنها انطلقت شرارة ثورة الـ١٤ من اكتوبر ضد الاستعمار الأجنبي في الماضي وضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في الحاضر.