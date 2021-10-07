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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يعزي وزير التربية والتعليم بوفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى وزير التربية والتعليم طارق العكبري، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده الفاضل سالم صالح العكبري.
وعبر رئيس الوزراء عن خالص العزاء وعظيم المواساة لوزير التربية والتعليم وإخوانه وجميع افراد اسرته وكافة آل العكبري بهذا المصاب الأليم.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.