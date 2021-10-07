اخبار الخليج / اخبار اليمن

معين عبدالملك يعزي وزير التربية والتعليم بوفاة والده

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يعزي وزير التربية والتعليم بوفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى وزير التربية والتعليم طارق العكبري، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده الفاضل سالم صالح العكبري.

 

وعبر رئيس الوزراء عن خالص العزاء وعظيم المواساة لوزير التربية والتعليم وإخوانه وجميع افراد اسرته وكافة آل العكبري بهذا المصاب الأليم.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا