رئيس مجلس النواب يعزي وزير التربية والتعليم بوفاة والده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري عزاه بوفاة والده.



وقال البركاني في البرقية "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة والدكم الفاضل المقدم والشاعر سالم صالح العكبري والذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين والدفاع عن المكاسب الوطنية الخالدة، كما أسهم بشكل فاعل في إثراء الساحة الثقافية والأدبية، ووضع بصمات جلية وفريدة في شتى المجالات التي عمل فيها وكان على قدر عال من الحكمة والكفاءة والمسؤولية".

وأضاف " لقد كان الفقيد واحداً من الشخصيات الوطنية والمناضلين الشرفاء الذين شاركوا في معترك الحياة والعمل الاجتماعي بفعالية وإخلاص وقيم حميدة وأخلاق رفيعة جعلته قريباً من الجميع، ونال بذلك احترام مختلف فئات وشرائح المجتمع".

وعبر رئيس مجلس النواب، عن أصدق تعازيه بهذا المصاب، لكافة آل العكبري..راجياً من المولى القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.