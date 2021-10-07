تنظيم دورة بسيئون حول الاشراف الميداني وتكنولوجيا التنفيذ لمشاريع الطرق البرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية والتدريب بديوان السلطة المحلية بوادي حضرموت، اليوم، دورة الاشراف الميداني وتكنولوجيا التنفيذ لمشاريع انشاء الطرق البرية.



و يشارك في الدورة 29 مشاركاً من المهندسين العاملين في مجال هندسة وتصميم الطرق والمشاريع ذات الطبيعة الخطية بمكاتب ومديريات الوادي والصحراء.

وفي افتتاح الدورة، استعرض وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، المشاريع التي يجري تنفيذها من حصة مبيعات النفط، وكذا المشاريع التي يتم الاعداد و التحضير لتنفيذها خلال الفترة القادمة المتمثلة في مشاريع العقبة الرابطة للهضبة الشمالية بالوادي.

وحث الوكيل الكثيري المشاركين، على الاستفادة من خبرات المدرب لتفادي اي قصور في اعمال الدراسات و التصاميم والتي قد تطرأ اثناء التنفيذ للمشاريع.