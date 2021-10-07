قوات الجيش تكبّد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد غرب مأرب

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش تمكنوا من الإجهاز على عدد من عناصر المليشيات الحوثية..مشيراً الى تدمير عربتين وطقمين قتاليين، فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية مخزن للسلاح.

كبد أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية، اليوم، مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بجبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

محمد يوسف

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