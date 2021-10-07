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قوات الجيش تكبّد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد غرب مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

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كبد أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية، اليوم، مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بجبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

 

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش تمكنوا من الإجهاز على عدد من عناصر المليشيات الحوثية..مشيراً الى تدمير عربتين وطقمين قتاليين، فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية مخزن للسلاح.

 

وتخوض قوات الجيش مسنودة بالمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية، معارك مستمرة لدحر المليشيات الحوثية الإيرانية على امتداد جبهات القتال غرب وجنوب محافظة مأرب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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