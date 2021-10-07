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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تكبّد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
كبد أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية، اليوم، مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بجبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.
وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش تمكنوا من الإجهاز على عدد من عناصر المليشيات الحوثية..مشيراً الى تدمير عربتين وطقمين قتاليين، فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية مخزن للسلاح.
وتخوض قوات الجيش مسنودة بالمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية، معارك مستمرة لدحر المليشيات الحوثية الإيرانية على امتداد جبهات القتال غرب وجنوب محافظة مأرب.