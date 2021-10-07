دورة تدريبية حول الكشف عن سرطان الثدي بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

نظم المركز الوطني لعلاج الأورام حضرموت الوادي والصحراء ومؤسسة الرسالة لمكافحة السرطان حضرموت الوادي الصحراء وفريق ويلنس الصحي بوادي وصحراء حضرموت، اليوم، دورة تدريبية حول " سرطان الثدي الأعراض والمسببات والعلاج وآليات إجراء الفحص الذاتي للكشف المبكر " بقاعة محطة البحوث الزراعية بسيئون.



في الدورة التي ألقاها الدكتور هشام حداد بن سميط أستشاري الأورام ومدير المركز الوطني لعلاج الأورام حضرموت الوادي والصحراء تحدث عن سرطان الثدي الأعراض والمسببات والعلاج وآليات إجراء الفحص وتطرق إلى مراحل الكشف مراحل العلاج إضافة الشائعات حول المنتشرة.

في نهاية الدورة طرحت العديد من الأسئلة والمناقشات حول العديد من النقاط تم الإجابة عليها توضيحها.