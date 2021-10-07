فريق مشروع مساحة الأمل الصديقة للطفل بالقطن يناقش الترتيبات والتحضيرات لبدء المشروع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 - القطن

عقد فريق مشروع مساحة الأمل الصديقة للأطفال بمديرية القطن، اجتماعه الأول لمناقشة ترتيبات المشروع الذي يأتي ضمن مشروع الدعم النفسي والاجتماعي (المساحات الصديق للأطفال) بتمويل من منظمة اليونيسف وإشراف مكتب وزارة الشؤن الاجتماعية بوادي وصحراء حضرموت وتنفذه جمعية المرأة للتنمية بالقطن خلال الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر ٢٠٢١.



في مستهل الاجتماع رحبت مشرفة المساحة سوسن المرفدي بالعاملين في مشروع مساحة الأمل مطالبة ببذل الجهود لإنجاح المشروع , بعد ذلك تم مناقشة الترتيبات والتجهيزات للمشروع وإعطاء كل فرد من العاملين مهامه المسؤول عليها كما تم مناقشة إعداد الخطة ومناقشه الإعلان وتجهيز أركان المساحة الأربعة لتفعيلها وتفقد موقع المساحة.