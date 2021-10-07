مليشيا الحوثي تصفي شقيق قائد عسكري كبير في شبوة بعد أسره بمعارك بيحان

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يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت مليشيا الحوثي، على تصفية الأسير أحمد لعكب الشريف شقيق قائد القوات الخاصة بمحافظة شبوة، والقيادي في المقاومة الشعبية بوادي بيحان. وقالت مصادر اعلامية، الخميس، إن مليشيا الحوثي أسرت لعكب في إحدى الجبهات الأخيرة في مديرية بيحان وكان بصحة جيدة ونقلته إلى أحد سجونها بمحافظة ذمار لتقوم أخيراً بتصفيته وتسليم جثته إلى مستشفى بيحان العام". وكشفت المصادر، بأن نجل أحمد لعكب الشريف لايزال هو الآخر أسيراً لدى مليشيا الحوثي وشخص أخر تم اعتقاله معه لم تكشف المليشيا عنهم بعد. ولاقت هذه الخطوة استنكاراً واسعاً في الأوساط الشعبية والقبلية بمحافظة شبوة، الذين اعتبروها منافية لأخلاق الحرب في طرق التعامل مع الأسرى ومخالفة لكل الشرائع والقوانين الدولية. ومنذ أكثر من شهر تدور معارك عنيفة في مديريات محافظة شبوة الحدودية مع محافظة البيضاء، بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة، وبين مليشيا الحوثي من جهة أخرى، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

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