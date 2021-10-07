شكرا لبحثكم عن خبر السيول تجرف نحو 40 سيارة وتقطع الطرقات في المكلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهدت مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، مساء الأربعاء 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2021م، أمطاراً غزيرة وسيولاً جرفت عشرات المركبات وقطعت الطرقات، وعلق العديد من المواطنين..

وبحسب مصادر محلية، تسببت الأمطار الغزيرة التي تأثرت بالحالة المدارية "شاهين" وضربت سلطنة عمان يوم أمس الأول، بتدفق سيول جارفة جرفت نحر 40 سيارة احداها بداخلها عائلة وفق شهود عيان، وقطعت الطرقات.

المصادر أفادت أيضا أن عشرات المدنيين علقوا جراء السيول الجارفة، والأمطار الغزيرة التي استمر هطلها حتى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

وقال سكان محليون، إن الدفاع المدني بمساندة المواطنين تمكن من إنقاذ عائلة كانت على متن سيارة جرفتها السيول في منطقة ديس المكلا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو ظهرت فيه سيول جارفة تحمل عددا من السيارات.

وانتقد النشطاء غياب دور السلطات المحلية ومركز الأرصاد بالمحافظة في ظل المخاطر التي تترتب على الأمطار الناجمة عن تأثيرت الحالة المدارية.