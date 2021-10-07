انطلاق المخيم التدريبي للتصوير الفوتوغرافي بسقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سقطرى

انطلق المخيم التدريبي للتصوير الفوتوغرافي بمحافظة ارخبيل سقطرى، الذي ينظمه فرع اتحاد مصورين العرب، وذلك برعاية الشيخ غانم الزحقي، وبالتنسيق مع مكتب الثقافة وبالتعاون مع كلية المجتمع سقطرى، يأتي ذلك بهدف صقل قدرات الشباب وإكسابهم معارف جديدة حول تكوين الصورة.



وفي افتتاح المخيم التدريبي ثمّن المهندس رأفت علي إبراهيم الثقلي رئيس مجلس انتقالي سقطرى، جهود اتحاد المصورين العرب المنظمين للمخيم التدريبي، واختيارهم جزيرة ارخبيل سقطرى لتكون محطتهم الثانية ضمن المحافظات المستهدفة لتنفيذ بها المخيم التدريبي، متمنياً لهم إقامة طيبه.

ومن جانبه أشار مدير عام مكتب الثقافة الاستاذ عمر بن قبلان إلى أهمية الدورة والنتائج المتوقعه والتي تساهم في توثيق جمال الارخبيل وأظهره بصورة لائقة من خلال توثيق صور احترافيه، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل راعي ومنظمي الدورة.

ومن جانبه أعرب راعي المخيم الشيخ غانم الزحقي عن سعادته البالغة في تنفيذ مثل هذه الدورات التدريبية والتي تعد الأول من نوعها في المحافظة وخصوصاً انها تستهدف أبناء سقطرى الذي يفتقرون إلى مراكز و معاهد تضم مثل هذا الدورات، مؤكداً إستعداداه للتدليل الصعاب أمام المعوقات والصعوبات التي قدا تواجه المخيم أثناء فترة التدريب.

الى ذلك قدمت الأستاذة زهرة صالح مدربة الدورة في يوم الأول للدورة، سلسلة من الدروس وبدأت بمقدمة عن التصوير الفوتوغرافي و أوضاع الكاميرا، وكذلك شرح تعريفي عن التركيز "Focus" ومقياس الضوء ومثلث التعريض الضوئي.

هذا وتستمر الدورة لمدة خمسة أيام بواقع أربع ساعات يومياً، وبمشاركة 30 شاب وشابة من أبناء المحافظة.