البحسني يطلع على الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة نتيجة لتدفق سيول الأمطار في المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بزيارة تفقدية، إلى أماكن متفرقة في مدينة المكلا، اطلع خلالها على حجم الأضرار في البنية التحتية والممتلكات الخاصة، نتيجة لتأثر بلادنا بالحالة المدارية شاهين التي تحولت إلى موجة مدارية رطبة، وطال تأثيرها المحافظة.



وطاف المحافظ البحسني، ومعه وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، بعدد من الأحياء بمدينة المكلا، مطلعان على حجم الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، نتيجة لتدفّق سيول الأمطار الغزيرة التي سالت منذ مساء الأمس، نتيجة لتأثر بلادنا بالموجة المدارية الرطبة.

وأكد محافظ حضرموت أنه أعطى توجيهات للأجهزة العسكرية والأمنية والمكاتب والمؤسسات المدنية ذات العلاقة المتمثلة بالأشغال العامة والطرق والنظافة والتحسين والمياه والصرف الصحي، لمباشرة العمل وتقديم المساعدة للمواطنين وإنقاذهم وفتح الطرقات أمام المواطنين المارة، ووجه وكيل المحافظة للشؤون الفنية برفع تقرير متكامل حول الأضرار وحصرها، حتى تتمكن السلطة من إعادة البنية التحتية إلى ما كانت عليه.

وأثنى المحافظ على جهود الشباب والفرق التطوعية التي بادرت بسرعة تقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، حاثًا إياهم على بذل مزيد من الجهود ومساندة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية في مهامها لتوحيد العمل المشترك بهدف مساعدة المواطنين ورفع الضرر عنهم، داعيًا المقاولين إلى المساهمة بمعداتهم في هذا العمل الإنساني لإسناد الجهود المشتركة ورفع الأضرار في أسرع وقت ممكن