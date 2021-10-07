أمين عام محلي بالمهرة يناقش مع مدير عام الصحة الوضع الوبائي في مديرية سيحوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر اليوم، مع مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عوض مبارك سعد تقريراً عن الوضع الصحي العام بالمحافظة والامكانيات المتوفرة الخاصة بمواجهة تطورات الموج الثالثة لتفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" في مديرية سيحوت.



وفي اللقاء استمع نيمر من مدير عام الصحة إلى شرحاً مفصلاً عن الوضع الوبائي في مديرية سيحوت ومحافظة المهرة عامة خلال الفترة الراهنة واحصائيات عن عدد حالات الإصابة المؤكدة والأجراءات الأحترازية العاجلة الذي يجب أتخاذها لمجابهة فيروس كورونا.

ووقف الأمين العام أمام جاهزية مستشفى سيحوت العام والإمكانيات المتوفرة لدى القطاع الصحي والاحتياجات العاجلة الواجب توفيرها لمواجهة الجائحة، وكذا دور السلطات المحلية وضرورة التواصل والتنسيق بشأن دعم جهود المكتب الصحة في هذا الجانب.

ودعى بن نيمر على ضرورة تكاتف جهود قطاعات الإعلام والتربية والتعليم والأوقاف والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني للتوعية المجتمعية ونشر طرق الوقاية من الفيروس ، مؤكداً أن السلطة المحلية ستعمل وبشكل عاجل على توفير كافة الإمكانيات المتاحة للطواقم الطبية لمواجهة جائحة كورونا.

من جانبه أكد مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة على أهمية الاجتماع لتدارس الوضع الوبائي وسبل توفير احتياجات القطاع الصحي والصعوبات التي تواجه سير العمل ، مشدداً على ضرورة حشد الدعم لتوفير احتياجات مستشفى سيحوت من المستلزمات الطبية والوقود وأوكسجين واستشعار المسؤوليته والخطر والتزام المجتمع بطرق الوقاية، وكذا رفع الجاهزية القصوى لمواجهة الفيروس الذي أوقع بحالات كثيرة منها حالات وفاة.

حضر اللقاء نائب المدير العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك محمد مزيون والإعلامي عماد باحميش رئيس قسم الإعلام في مكتب الصحة بالمحافظة.