أمين عام محلي المهرة يترأس اجتماعاً لمناقشة مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر اليوم اجتماعاً لمناقشة مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول الممول من منظمة الغذاء العالمية وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الانسانية .



وخلال اللقاء أشار نيمر إلى حاجة المحافظة إلى تدخلات من قبل المنظمات الدولية لتقديم أوجه الدعم في كافة المجالات وتنفيذ جملة من المشاريع الحيوية والهامة وضرورة تأهيل المؤسسات والمنظمات المحلية وتفعيل دورها في تنفيذ المشاريع النوعية لافتاً إلى أن السلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات الممكنة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه عمل المنظمات داخل المحافظة .

من جانبه أوضح مدير المشاريع بائتلاف الخير للاغاثة الانسانية الاستاذ صالح بامخشب أن مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول في مرحلته الثالثة سيتم تنفيذه في ثلاث مديريات في محافظتي المهرة وشبوة ، مضيفا أن هناك عدة مشاريع ستنفذ في مجال التعليم والزراعة والإنزال السمكي ومحو الأمية خلال الفترة القريبة القادمة .

وفي نهاية اللقاء قدم ائتلاف الخير للاغاثة الانسانية درع شكر وعرفان للأمين العام نظير جهوده في انجاح مشروع الأمن الغذائي وتقديمه كافة التسهيلات الممكنة .

حضر اللقاء مدراء عموم مكاتب الزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة الأستاذ سعيد علي القميري والاستاذ علي سالم محيسن والاستاذ فايز سهيل بلحاف .