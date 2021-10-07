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ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء اليوم الخميس وقد جاءت كالتالي:

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار العملات في حضرموت لمساء اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012