الزويدي يلتقي بمدير مكتب الصحة وفريق الاستجابة السريعة للإطلاع على مستجدات الوضع الصحي بسيحوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، في مكتبه، مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية الأستاذ سعيد مبارك معرابي، وفريق الاستجابة السريعة ، و الأطباء بمستشفى سيحوت العام، للإطلاع على مستجدات الوضع الصحي بالمديرية جراء انتشار الحميّات بشكل ملحوظ وبكثرة في الآونة الأخيرة.



ورحب الشيخ الزويدي، بمدير مكتب الصحة بالمديرية، والأطباء كلاً باسمه وصفته، مثمناً الجهود الجبارة التي يبذلها الكادر الصحي بالمديرية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع وبذل المزيد من العمل في ظل انتشار الحميّات بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مؤكداً بأن السلطة المحلية بالمديرية تضع الجانب الصحي في أعلى سُلّم أولوياتها، ولن تذخر جهدا في سبيل توفير كافة الاحتياجات الطبية والصحية اللازمة لسير العمل وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

ومن جانبه أعطى مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية وفريق الأطباء المرافق له، شرحاً تفصيلياً عن الوضع الصحي الذي تمر به المديرية جراء انتشار الحميّات وفيروس كورونا بشكل كبير بين الواطنين، وعن الاحتياجات اللازمة والواجب توفيرها لاستمرار تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لكافة المواطنين .

وبعد ناقش مستفيض للوضع الصحي بالمديرية، خرج اللقاء بعدة مخرجات أهمها :

1- تكثيف الحملات التوعوية بين أوساط المجتمع من خلال خطباء المساجد، بالإضافة إلى فرق التوعية التطوعية الموجودة في الأحياء السكنية للقيام بدورها التوعوي من انتشار الحميّات والأمراض .

2- توفير الأدوية المجانية اللازمة للمرضى المصابين بالحميّات.

3- مخاطبة مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية، لتوجيه مدراء المدارس بمتابعة الحالات المصابة بالحمى بين الطلاب، بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان.

4- سرعة مخاطبة السلطة المحلية بالمحافظة للإسراع بتوفير الوقود لنقل الحالات الحرجة المصابة بالحمى