محافظ لحج يشدد على ضرورة تحسين خدمات قطاع الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ترأس محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي ، اليوم ، الاجتماع التقويمي لفرع المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة.



وخلال الاجتماع ، الذي ضم وكيل وزارة الكهرباء و الطاقة المهندس عبد الحكيم فاضل، شدد المحافظ تركي على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتتوافق مع زيادة الواقع السكاني الراهن، واتخاذ إجراءات صارمة لتصحيح الوضعين المالي و الإداري بالفرع.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الكهرباء والطاقة الى أن محافظة لحج ستحظى بنسبة مشجعة من الطاقة من "محطة الرئيس هادي " بالعاصمة المؤقتة عدن، التي سيتم تشغيلها قريباً، كما سيتم تزويد المحافظة بمولِّدات جديدة التي سيكون لها الأثر الأكبر في تحسين الخدمة للمواطنين.