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محافظ لحج يشدد على ضرورة تحسين خدمات قطاع الكهرباء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

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ترأس محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي ، اليوم ، الاجتماع التقويمي لفرع المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة.

 

وخلال الاجتماع ، الذي ضم وكيل وزارة الكهرباء و الطاقة المهندس عبد الحكيم فاضل، شدد المحافظ تركي على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتتوافق مع زيادة الواقع السكاني الراهن، واتخاذ إجراءات صارمة لتصحيح الوضعين المالي و الإداري بالفرع.

 

من جانبه، أشار وكيل وزارة الكهرباء والطاقة الى أن محافظة لحج ستحظى بنسبة مشجعة من الطاقة من "محطة الرئيس هادي " بالعاصمة المؤقتة عدن، التي سيتم تشغيلها قريباً، كما سيتم تزويد المحافظة بمولِّدات جديدة التي سيكون لها الأثر الأكبر في تحسين الخدمة للمواطنين.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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