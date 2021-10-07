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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يشدد على ضرورة تحسين خدمات قطاع الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
ترأس محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي ، اليوم ، الاجتماع التقويمي لفرع المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة.
وخلال الاجتماع ، الذي ضم وكيل وزارة الكهرباء و الطاقة المهندس عبد الحكيم فاضل، شدد المحافظ تركي على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتتوافق مع زيادة الواقع السكاني الراهن، واتخاذ إجراءات صارمة لتصحيح الوضعين المالي و الإداري بالفرع.
من جانبه، أشار وكيل وزارة الكهرباء والطاقة الى أن محافظة لحج ستحظى بنسبة مشجعة من الطاقة من "محطة الرئيس هادي " بالعاصمة المؤقتة عدن، التي سيتم تشغيلها قريباً، كما سيتم تزويد المحافظة بمولِّدات جديدة التي سيكون لها الأثر الأكبر في تحسين الخدمة للمواطنين.