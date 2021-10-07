شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعربت جمهورية مصر العربية، عن إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي، مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، بطائرة بدون طيار( مُفخخة) والتي تم اعتراضها من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.



واكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، دعم ووقوف جمهورية مصر العربية، الى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين الآمنين بالمملكة، وبما يُمثله ذلك من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار في المنطقة.

وجدد البيان، تأكيد جمهورية مصر على مساندتها لما تتخذه المملكة العربية السعودية من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها إزاء هذه الأعمال العدائية المُستمرة.