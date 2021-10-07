شكرا لبحثكم عن خبر في اكسبو2020: الفنانة أروى تغني في المهرجان الأول من "إيقاعات العالم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *في أول تمثيل يمني ضمن فعاليات إكسبو العالمية*

خاص:

تحيي الفنانة أروى الليلة 8 أكتوبر2021 حفلاً فني ضمن فعاليات المهرجان الأول من إيقاعات إكسبو الذي ينطلق بعنوان "إيقاعات العالم World Beats " ويتضمن سلسلة من المهرجانات الموسيقية والفنية المتنوعة بمشاركة نجوم من جميع أنحاء العالم.

إروى ستغني على مسرح اليوبيل في إكسبو2020، عدد من الأغاني اليمنية والخليجية، وستقدم أغاني يمنية قديمة بعد إن أعادة العمل عليها لتكون ضمن المهرجان، وتجتمع لأول مرة مع الفنان الأسباني العالمي ميجيل بوفيدا Miguel Poveda في ديو غنائي باللغة الأسبانية.

وتأتي هذه المشاركة للنجمة أروى كأول مشاركة تمثل اليمن في إكسبو خلال معارض إكسبو الدولية التي تنظم كل خمس سنوات حول العالم، ومن المقرر أن تحيي الفنانة أروى والفنان حسين محب حفلا يمني خلال الأيام المقبلة، ضمن الأنشطة التي ينظمها الجناح اليمني في أكسبو دبي2020 بقيادة الدكتورة مناهل ثابت.

يذكر أن إكسبو 2020 دبي" يعد أكبر حدث عالمي تم تنظيمه بعد أزمة كورونا، كما أنه أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ويستضيفه بلد عربي، وحمل شعار تواصل العقول .. وصنع المستقبل.

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