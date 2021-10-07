شكرا لبحثكم عن خبر علي مرشد عقلان يطالب السعودية بفتح الصالة الرياضية المغلقة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / محمد احمد النعماني

بالرغم من استكمال كافة الترميمات بالصالة الرياضية المغطاة بالشيخ عثمان بمحافظة عدن منذ اكثر من ثمانية اشهر الا ان الرياضيين لايستطيعون مزاولة أنشطتهم الرياضية حتى الان.

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واكد المسئولون على الصالة المغطاة المعروفة باسم صالة الشهيد/ علي اسعد مثنى ان الصالة الرياضية تعرضت للتخريب في حرب ٢٠١٥م وقام الصندوق السعوي بالاصلاحات في الصالة وتم الانتهاء من كل الاعمال قبل اكثر من ثمانية اشهر الى ان الجانب السعودي يرفض حتى الان افتتاح الصالة لمزاولة الانشطة الرياضية برغم من جاهزيتها وطلب المسؤولين في الشباب والرياضة افتتاح الصالة لممارسة الانشطة الرياضيه دون معرفتنا للاسباب..

الى ذلك فقد اقترح الرياضي الكبير الاستاذ/ علي مرشد عقلان دعوة كل أندية عدن الى الاتفاق بتحديد يوم وارسال ٣٠ رياضي من كل نادي والتوجه الى الصالة باعتصام حضاري ورفع لافتات رياضية تطالب الجانب السعودي بتسليم الصالة وافتتاحها لممارسة الانشطة الرياضية وابعاد الرياضة عن اي مشاكل سياسية..

واكد عقلان..بان استمرار اغلاق الصالة ماكان ليكن لو تحرك الرياضيين وعلى الأندية والاتحادات عدم السكوت لاغلاق الصالة ولابد من التحرك وعدم التهدئة حتى يتم افتتاح الصالة