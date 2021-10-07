تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسعار بعض الأسماك المتعارف عليها وفق مسمياتها في حضرموت.. وهي كالتالي:

تشهد الأسماك في مدينة المكلا انخفاضا في الأسعار بشكل نسبي بعد ان كان باهضا للغاية في وقت سابق.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012