شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة المناضل علي الدياني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، إلى العميد صالح علي الدياني، عزاه بوفاة والده المناضل علي أحمد الدياني، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية، معبراً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد،، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.