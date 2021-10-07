رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة المناضل مهدي عبدالله سعيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى ماجد مهدي عبدالله سعيد، عزاه خلالها بوفاة والده المناضل الكبير مهدي عبدالله سعيد القيادي البارز في الحزب الاشتراكي، بعد عمر طويل من النضال الوطني، السياسي والاجتماعي والثقافي وفي سبيل القيم الوطنية التي آمن بها.



وقال الدكتور بن دغر في البرقية: كان فقيدنا، فقيد الوطن يقف في الصفوف الأمامية، دفاعًا عن وطن سبتمبر وأكتوبر ومايو العظيم، وكان ممن انتصروا للقيم المثلى التي عبرت عنها أدبيات الثورة اليمنية، (سبتمبر وأكتوبر) مؤمنًا بقيم العدالة الاجتماعية التي كانت عنوان مرحلة ما قبل الوحدة وما بعدها، وقبل ذلك ارتبط إسمه بالعمل النقابي وكان من أبرز قادته الذين تبوأوا منصب رئيس الاتحاد لعمال الجمهورية. وبرلمانيًا مشهودًا له بالوفاء لمن انتخبوه.

واضاف الدكتور بن دغر، كان المناضل مهدي عبدالله إنسانًا لطيف المعشر، دمث الأخلاق، صبورًا، محبًا للناس الذين وهب لهم حياته في مختلف مراحل حياته النضالية، وبوفاته خسر الوطن أحد أبنائه البررة الذين كان لهم السبق في معارك التحرير، وفي سنوات البناء، وفي النهوض بالمجتمع اليمني، والتقدم به على طريق المستقبل.

رحم الله مهدي عبدالله سعيد، اللهم اغفر له، وارحمه، وأكرم نزله، وأعف عنه، واسكنه جنة عرضها السموات والأرض، والهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة ألا بالله العلي العظيم.