محافظ لحج يؤكد على أهمية مضاعفة جهود المنظمات بما يلبي احتياجات سكان المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، على أهمية مضاعفة المنظمات لجهودها بما يلبي الاحتياجات من المشروعات التي تستهدف سكان المحافظة.



وشدد المحافظ تركي خلال تراسه، اليوم، اللقاء الموسع لعدد من ممثلي المنظمات العاملة في المحافظة، على ضرورة تعزيز الشراكة التنموية القائمة ما بين السلطة المحلية بالمحافظة و المنظمات في تأمين متطلبات التجمعات السكانية التي تعاني من ظاهرة الفقر.. داعياً المنظمات إلى تكثيف برامج الدعم المقدَّم للنازحين بالمحافظة وتوفير سبل العيش الكريم لهم .

وجدد محافظ لحج، استعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تقديم الدعم والمساعدة لكافة المنظمات من اجل توسيع انشطتها وتدخلاتها في عدد من المجالات في مختلف مديريات المحافظة.

من جهتهم ، عبر ممثلو المنظمات عن شكرهم لقيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج على جهودها المبذولة تجاه عمل المنظمات.