اجتماع بالمهرة يناقش آلية توفير الغاز المنزلي ومنع التلاعب بأسعاره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، آلية توفير الغاز المنزلي ومنع التلاعب بأسعاره.



وخرج الاجتماع الذي ضم، مدراء مديرية الغيضة سالم عوض، ومكتب الصناعة والتجارة عبدالله خودم، وفرع وزارة النفط -القائم بأعمال مدير شركة الغاز سعيد المزروعي، وعدد من عقال الحارات، بعدد من المقترحات والحلول الرامية الى منع التلاعب بأسعار الغاز وتوفيره بكميات كافية للمواطنين.