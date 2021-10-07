شمر يبحث مع رئيس دائرة آسيا واستراليا بالخارجية البلغارية سبل تعزيز العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في صوفيا أحمد شمر، اليوم، مع رئيس دائرة آسيا واستراليا بالخارجية البلغارية ناتاليا متشيفا، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الاوضاع في اليمن.



واطلع شمر، المسؤولة البلغارية على أبعاد الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية على الدولة والمؤسسات الشرعية مروراً بانقلابها السياسي والفكري والعسكري في سبتمبر 2014م وابعاد الدور الايراني في كل مراحل الصراع..مشيراً الى ان استمرار التصعيد العسكري الحوثي تسبب في اكبر ازمة انسانية شهدها التاريخ الحديث.

بدورها اكدت المسؤولة البلغارية، التزام بلادها الكامل بدعم الحل السياسي ودعوتها لوقف اطلاق النار وعدم التصعيد العسكري ودعم الجهود الاممية والاوروبية والدعوات والمبادرات لايقاف الحرب في اليمن والدخول في مفاوضات الحل السياسي الشامل..مشيرة الى قلق بلادها من تدهور الوضع الانساني و الاقتصادي في اليمن.