مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية اليوم الخميس، تسجيل 28 حالة إصابة، وحالتا وفاة بفيروس كورونا المستجد.



وبحسب اللجنة، سجلت الاصابات الجديدة في لحج8، حضرموت8، المهرة6، عدن4، تعز2، بينما سجلت حالتا الوفاة في عدن1، حضرموت1.

ويرتفع بذلك عدد الاصابات المعلنة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، الى 9299 اصابة، منها 1765 حالة وفاة و 5865 حالة تعاف