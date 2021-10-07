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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية اليوم الخميس، تسجيل 28 حالة إصابة، وحالتا وفاة بفيروس كورونا المستجد.

 

وبحسب اللجنة، سجلت الاصابات الجديدة في لحج8، حضرموت8، المهرة6، عدن4، تعز2، بينما سجلت حالتا الوفاة في عدن1، حضرموت1.

 

ويرتفع بذلك عدد الاصابات المعلنة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، الى 9299 اصابة، منها 1765 حالة وفاة و 5865 حالة تعاف

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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