مليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية في حيس بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قصفت مليشيات الحوثي، الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول2021، الأعيان المدنية في مديرية حيس جنوبي الحديدة.



وأكدت مصادر محلية، أن المليشيات قصفت الأحياء السكنية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل وبقذائف مدفعية B10 في الساعات الماضية من اليوم بصورة كثيفة ومتواصلة.

وبينت، أن منازل المواطنين في أحياء سكنية متفرقة تعرضت للاستهداف المباشر من قبل مليشيات الحوثي بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23، وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 وبأسلحة معدل البيكا.

وخلّف القصف والاستهداف الحوثي المتعمد على منازل المواطنين حالة من الخوف والذعر في صفوف المدنيين لا سيما النساء والأطفال، طبقاً للمصادر ذاتها.

ورفعت المليشيات الحوثية من وتيرة انتهاكاتها وخروقاتها للهدنة الأممية في سياق تصعيدها المتواصل في الحديدة، في ظل صمت وخذلان أممي ودولي