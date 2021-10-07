مقتل 8 من مسلحي الحوثي بكمين للمقاومة الشعبية في مديرية بيحان غربي شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتل 8 من مسلحي ميليشيا الحوثي مساء أمس الأربعاء، في كمين مسلح نفذته المقاومة الشعبية بمديرية بيحان غربي محافظة شبوة.



وذكر مصدر محلي أن المقاومة الشعبية نصبت كمينا مسلحا لأحد الأطقم التابعة لميليشيا الحوثي، أثناء تنقله في مديرية بيحان.

وتابع المصدر، أن أفراد المقاومة أطلقوا النيران على "الطقم" التابع للميليشيا، ما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنه.

ووفق المصدر فإن العملية تأتي ضمن إطار الرفض الشعبي والمجتمعي لتواجد ميليشيا الحوثي في مديريات بيحان.

وكانت ميليشيا الحوثي قد سيطرت على مديرية بيحان وعين في 21 من سبتمبر الماضي، ونفذت على إثر ذلك حملة مداهمات للعديد من منازل المواطنين