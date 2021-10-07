مقتل مواطنين بحادثين منفصلين في محافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ إب

قتل مواطنان بحادثين منفصلين في محافظة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية منذُ سنوات.



وذكر سكان محليون أن المواطن "سمير عايض محمد العوشمي" قتل برصاص مسلح يدعى "محمد عبدالملك عبده العوشمي" بمديرية "حبيش"(شمال المدينة) في حادثة لم تعرف ملابساتها حتى اللحظة.

وفي حادثة أخرى، أقدم المواطن زياد صدام إسماعيل الكبوس، على قتل المواطن "أحمد قاسم علي ناجي" 50 عاما، خنقا بمديرية "المشنة"، وسط المدينة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة للحوثيين، فوضى أمنية ساهمت في انتشار الجريمة وأعمال القتل بشكل شبه يومي، بالإضافة لأعمال النهب والسلب والسطو على ممتلكات المواطنين بجميع مديريات المحافظة