"الصحة" توجه برفع جاهزية المستشفيات والطوارئ بعد تحذيرات من عاصفة مدارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

وجه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور "قاسم بحيبح"، مساء الأربعاء، برفع جاهزية المستشفيات والطوارئ في البلاد، وذلك عقب تحذير الأرصاد من عاصفة مدارية.



جاء ذلك في تعميم موجه الى "جميع المستشفيات المركزية ومكاتب الصحة بالمحافظات وفرق الطوارئ والاسعافات"، حسب وكالة سبأ الحكومية.

ودعا وزير الصحة الى "رفع لجاهزية القصوى لمجابهة أي طارئ عقب التحذيرات الصادرة عن مراكز الأرصاد الجوية التي تفيد باحتمال تعرض البلاد لرياح وامطار رعدية شديدة".

وشدد على "ضرورة رفع أداء اقسام الطوارئ والاسعافات في عموم المستشفيات العامة والخاصة وتعزيزها بالطواقم المتخصصة ورفع جاهزية فرق الطوارئ والاسعافات وتوزيع سيارات الإسعاف في الطرق العامة".

كما وجه "برفد المستشفيات بما يلزمها من الأدوية والمستلزمات الطبية المتصلة بالطوارئ".

وشهدت مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت مساء أمس، أمطارا غزيرة وسيولاً جارفة ضمن تأثيرات الحالة المدارية شاهين التي ضربت سلطنة عمان، اليومين الماضيين.

وتسببت السيول التي تدفقت دون أي تحذير من قبل غرفة الأرصاد، في قطع طرقات وجرف سيارات بوسط المدينة، فيما يتواصل هطول الأمطار منذ قبيل المغرب حتى اللحظة "10:30" مساء.

وتمكن الدفاع المدني بمساندة المواطنين من إنقاذ عائلة جرفت السيول سيارتها بمنطقة ديس المكلا، وفقا لمصادر محلية أفادت المصدر أونلاين.

وانتقد نشطاء دور غرفة الأرصاد في المحافظة والتي قالوا إنها لم تنشر أي تحذيرات بالخصوص، وقال مسؤول بالغرفة إنهم عانوا خلال الفترة الماضية من التهميش من قبل السلطات ولم يتلقوا حتى اللحظة أي دعم من قبلها لإصلاح أجهزة الرصد التي يملكونها